Uomini e Donne, anticipazioni 19 ottobre: Costabile vuole interrompere la conoscenza con Gemma Galgani. Roberta Ilaria Giusti fa piangere Luca (Di martedì 19 ottobre 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 19 ottobre: tra i protagonisti della puntata di oggi del Trono Over ci sarà ancora Gemma Galgani. Per quanto riguarda invece il Classico, Roberta Ilaria Giusti ed Andrea Nicole Conte. Uomini e Donne, anticipazioni 19 ottobre: Costabile non vuole più frequentare Gemma La puntata comincerà con un video su Gemma Galgani, che non sarà contenta di come le stanno andando le cose. Il suo cavaliere Costabile verrà chiamato al centro dello studio da Maria De Filippi e litigherà con la dama. Dominique parteciperà alla discussione. Al termine, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 19 ottobre 2021)19: tra i protagonisti della puntata di oggi del Trono Over ci sarà ancora. Per quanto riguarda invece il Classico,ed Andrea Nicole Conte.19nonpiù frequentareLa puntata comincerà con un video su, che non sarà contenta di come le stanno andando le cose. Il suo cavaliereverrà chiamato al centro dello studio da Maria De Filippi e litigherà con la dama. Dominique parteciperà alla discussione. Al termine, ...

