United Atalanta e Zenit Juventus : ecco gli arbitri per la Champions League (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono stati resi noti gli arbitri per i match Manchester United-Atalanta e Zenit-Juventus di Champions League Sono stati resi noti gli arbitri per i match Manchester United–Atalanta e Zenit–Juventus di Champions League. Manchester United-Atalanta ArbitroSzymon Marciniak (POL) Assistenti arbitraliPawe? Sokolnicki (POL)Tomasz Listkiewicz (POL) Video Assistant RefereeTomasz Kwiatkowski (POL) Assistente Video Assistant RefereeMarco Fritz (GER) Quarto uomoTomasz Musia? (POL) Zenit San Pietroburgo-Juventus ArbitroSandro Schärer (SUI) Assistenti arbitraliStephane ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Sono stati resi noti gliper i match ManchesterdiSono stati resi noti gliper i match Manchesterdi. ManchesterArbitroSzymon Marciniak (POL) Assistenti arbitraliPawe? Sokolnicki (POL)Tomasz Listkiewicz (POL) Video Assistant RefereeTomasz Kwiatkowski (POL) Assistente Video Assistant RefereeMarco Fritz (GER) Quarto uomoTomasz Musia? (POL)San Pietroburgo-ArbitroSandro Schärer (SUI) Assistenti arbitraliStephane ...

