Una vita anticipazioni: Genoveva scopre che cosa ha fatto Laura? (Di martedì 19 ottobre 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 20 ottobre 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano quello che i protagonisti della soap spagnola stanno per fare. Occhi puntati su Velasco che ha appena saputo che Felipe è ancora vivo. L’avvocato aveva ordinato a Laura di uccidere l’Alvarez ma le cose non sono andate come si augurava. Anche Genoveva adesso sa che suo marito sta malissimo ed è in ospedale. La donna si sente in colpa per quello che è successo ma stavolta è davvero innocente visto che non è coinvolta in questa vicenda. Capirà che dietro all’incidente di Felipe c’è la mano di Velasco? E soprattutto che cosa succederà adesso? Laura deve agire visto che se Felipe si dovesse svegliare, potrebbe raccontare tutto…Non ci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 19 ottobre 2021) Chesuccederà nella puntata di Unain onda domani, 20 ottobre 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano quello che i protagonisti della soap spagnola stanno per fare. Occhi puntati su Velasco che ha appena saputo che Felipe è ancora vivo. L’avvocato aveva ordinato adi uccidere l’Alvarez ma le cose non sono andate come si augurava. Ancheadesso sa che suo marito sta malissimo ed è in ospedale. La donna si sente in colpa per quello che è successo ma stavolta è davvero innocente visto che non è coinvolta in questa vicenda. Capirà che dietro all’incidente di Felipe c’è la mano di Velasco? E soprattutto chesuccederà adesso?deve agire visto che se Felipe si dovesse svegliare, potrebbe raccontare tutto…Non ci ...

