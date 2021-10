“Una película sobre parejas” finzione e realtà prendono atto nell’autofiction di Natalia Cabral e Oriol Estrada

Leggi su velvetmag

(Di martedì 19 ottobre 2021) Anche oggi le sale dell’Auditorium Parco della Musica si sono aperte al pubblico e alla critica per un ricco programma che vede tra i film in proiezione il debutto in anteprima mondiale di Una; pellicola diretta da. La vicenda racconta la storia di una coppia di registi impegnati a realizzare un documentario sul rapporto tra uomo e donna e sulle loro relazioni. Ma ciò che predomina inaspettatamente è il conflitto individuale e di coppia tra i registi. Più i protagonisti cercano di trovare il disagio tra i loro soggetti, perché “il cinema è dolore”, è più si apriranno ferite della loro stessa relazione e le discussioni si sovrappongono ai dubbi. Una...