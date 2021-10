Una leadership Raggi per il M5S (Di martedì 19 ottobre 2021) Ma se la Raggi fra qualche mese, come l’araba fenice, sostituisse Conte come leader dei 5S? Contando freddamente i voti e analizzandone la geografia nelle diverse città, è davvero così difficile prevedere problemi di non facile soluzione per i vincitori del PD? Non appare evidente, per esempio che il dibattito interno ai 5s porterà fatalmente quel che resta del movimento a guardare a quegli esponenti, come proprio l’ex sindaco di Roma, che mantengono un’identità distinta e distante dall’abbraccio con il partito di Letta per ritrovare un’identità spendibile? Non a caso Grillo tace e Di battista strepita. I numeri non ammettono illusioni: quella realtà che aveva attraversato l’Italia qualche anno fa sospinta dall’eco del vaffa ai partiti e raccolto messe di voti fra giovani e periferie, ora si sta sciogliendo come neve al sole, lasciando crateri incolmabili proprio in ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) Ma se lafra qualche mese, come l’araba fenice, sostituisse Conte come leader dei 5S? Contando freddamente i voti e analizzandone la geografia nelle diverse città, è davvero così difficile prevedere problemi di non facile soluzione per i vincitori del PD? Non appare evidente, per esempio che il dibattito interno ai 5s porterà fatalmente quel che resta del movimento a guardare a quegli esponenti, come proprio l’ex sindaco di Roma, che mantengono un’identità distinta e distante dall’abbraccio con il partito di Letta per ritrovare un’identità spendibile? Non a caso Grillo tace e Di battista strepita. I numeri non ammettono illusioni: quella realtà che aveva attraversato l’Italia qualche anno fa sospinta dall’eco del vaffa ai partiti e raccolto messe di voti fra giovani e periferie, ora si sta sciogliendo come neve al sole, lasciando crateri incolmabili proprio in ...

