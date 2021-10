Una cartomante parla dell’omicidio di Antonio Natale | le ultime notizie da Caivano

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 19 ottobre 2021) Una settimana fa nello studio di Chi l’ha visto abbiamo visto la mamma di, abbiamo ascoltato le sue parole e quelle di suo figlio. Le parole di disperazione di una madre che temeva il peggio e che nel suo cuore sapeva che non c’era più nulla da fare. Non sbagliava la mamma di. Suo figlio non c’è più; ieri è stato ritrovato il suo corpo, si indaga adesso per capire che cosa gli sia successo. E la famiglianon si fermerà. Come aveva promesso la mamma del ventenne: “Io vado avanti, contro tutti, io sono già morta dentro, non ho paura di nessuno“. Con queste parole, la mamma del ragazzo, aveva spiegato che non si sarebbe fermata, che sarebbe andata alla ricerca della verità. Ma che cosa è successo ad, un giovane che, come ha spiegato suo fratello, negli ultimi mesi ...