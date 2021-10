Un Posto al Sole | la soap rischia di cambiare orario e i fan ‘promettono battaglia’ | ecco cosa sta accadendo

(Di martedì 19 ottobre 2021) “Unal” si prepara a spegnere giovedì 21 ottobre venticinque candeline. Il daily drama in onda su Rai3, ormai fenomeno di costume, era sbarcato sulla tv pubblica nel 1996 e da allora sono state trasmesse 5800 puntate dirette da ben 125 registi diversi. Lamade in Italy più longeva del piccolo schermo ogni giorno incolla alla tv, a partire dalle 20.45, circa 1.6 milioni di telespettatori e con uno share intono al 7%. Amori, intrighi, vendette, gelosie, amicizia: ingredienti della serie ambientata a Napoli nella cornice di Palazzo Palladini e prodotta da Rai Fiction, Fremantle in collaborazione con il Centro di Produzione TV Rai di Napoli. Un compleanno importante ma con un retrogusto amaro. Secondo quanto riferisce il sito Dagospia si starebbe pensando a un clamoroso cambio di programmazione. Nel prossimo consiglio ...

Importante traguardo per Un posto al sole, il daily drama Rai divenuto un fenomeno di costume, che quest'anno festeggia 25 anni. La prima puntata è andata in onda il 21 ottobre del 1996. Da allora son ...