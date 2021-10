Un Posto al Sole, anticipazioni 20 ottobre: l’incontro inaspettato di Guido (Di martedì 19 ottobre 2021) anticipazioni Un Posto al Sole puntata 20 ottobre. Guido fa un incontro davvero inaspettato che potrebbe sconvolgere gli equilibri della sua famiglia. Guido è perplesso (via screenshot)Il tentativo di risveglio di Susanna sembra aver dato, questa volta, i suoi frutti. Durante la sua permanenza in stato di coma farmacologico, la Polizia non ha ancora chiarito cosa le è successo. Qualora la ragazza ricordasse gli eventi della sera della sua aggressione, Mattia finirebbe seriamente nei guai. Il rider di Caffè Vulcano è il vero colpevole del gesto tanto efferato. Nessuno, per ora, sospetta di lui, ma la testimonianza dell’ex di Niko potrebbe permettere agli inquirenti di risalire alla vera dinamica dei fatti ed inchiodare l’aggressore. Bisognerà, però, aspettare del tempo ... Leggi su vesuvius (Di martedì 19 ottobre 2021)Unalpuntata 20fa un incontro davveroche potrebbe sconvolgere gli equilibri della sua famiglia.è perplesso (via screenshot)Il tentativo di risveglio di Susanna sembra aver dato, questa volta, i suoi frutti. Durante la sua permanenza in stato di coma farmacologico, la Polizia non ha ancora chiarito cosa le è successo. Qualora la ragazza ricordasse gli eventi della sera della sua aggressione, Mattia finirebbe seriamente nei guai. Il rider di Caffè Vulcano è il vero colpevole del gesto tanto efferato. Nessuno, per ora, sospetta di lui, ma la testimonianza dell’ex di Niko potrebbe permettere agli inquirenti di risalire alla vera dinamica dei fatti ed inchiodare l’aggressore. Bisognerà, però, aspettare del tempo ...

Advertising

tricoteuse1789 : Appunto! Giù le mani da un posto al sole! #Rai3 #raitre #upas #unpostoalsole - tricoteuse1789 : Giù le mani da un posto al sole! Perché far fallire qualcosa che funziona? #raitre #Rai3 #upas #unpostoalsole - WAS4Bl : non avete un posto al sole da guardare - frittelladimele : Urgente chi mi sa dire in un posto al sole perchè Clara è tornata con quel cesso di Alberto che è successo a Patrizio ho bisogno di risposte - nefelef : giovedì su @RaiPlay in diretta i protagonisti di Un Posto Al Sole per i venticinque anni #twittamiUpas -