Un posto al sole | anticipazioni 19 ottobre | nuovi scontri tra Alberto e Clara

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 19 ottobre 2021)torneranno ad essere tra i protagonisti di Unal, come segnalano ledi oggi, martedì 19. I due ex fidanzati, dopo settimane di litigi e discussioni a proposito del battesimo di Federico, finalmente avevano raggiunto un accordo, ma questa tregua sembrerà avere le ore contate. Intanto, tutti saranno con il fiato sospeso per il risveglio di Susanna dal coma, mentre Jimmy deciderà a non demordere con Cristina e si attiverà per confessarle finalmente il suo interesse nei suoi confronti. Il piccolo si è invaghito della figlia di Roberto Ferri, che, però, non gli sta rendendo le cose facili. L'imprenditore, infatti, sta manifestando gelosia verso Cristina ritenendo che sia ancora piccola per pensare alle faccende amorose e non provando molta ...