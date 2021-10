«Un patacca carismatico» | Pantani raccontato da chi gli ha voluto davvero bene

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 19 ottobre 2021) Unin romagnolo è un combinato disposto tra stupido e minchione. «Ho pensato tante volte a come definire Marco, ecco lui era. A volte sembrava tontolone poi, però, all’improvviso si accendeva ed era». «Mia nonna amava Adriano De Zan e non si poteva parlare durante le telecronache di ciclismo. Quando c’erano le tappe di montagne finivamo tutti prima quel che stavamo facendo. E ci mettevamo davanti alla tv. In silenzio». «Mio padre venne a prendermi a scuola. Aveva una faccia da funerale. Chiesi: “papà, è morta la nonna?”. No, disse lui, “è morto il ciclismo”» «Io aspettavo il momento in cui Adriano De Zan diceva “eccolo, è partito”. Lo diceva, per esteso. Era il segnale». «Qua al ...