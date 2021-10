Un milione di green pass scaricati in 24 ore: è il nuovo record nazionale (Di martedì 19 ottobre 2021) Un record! Sono stati 1.049.384 i green pass scaricati nelle ultime 24 ore, ossia nella giornata di ieri 19 ottobre 2021, dagli italiani. Un record, ripetiamo, finora mai raggiunto, secondo i dati del portale ufficiale del governo. 914 mila sono stati scaricati dopo i tamponi fatti, mentre 130 mila in seguito a vaccinazioni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 19 ottobre 2021) Un! Sono stati 1.049.384 inelle ultime 24 ore, ossia nella giornata di ieri 19 ottobre 2021, dagli italiani. Un, ripetiamo, finora mai raggiunto, secondo i dati del portale ufficiale del governo. 914 mila sono statidopo i tamponi fatti, mentre 130 mila in seguito a vaccinazioni L'articolo proviene da Firenze Post.

RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - Agenzia_Ansa : Sono stati 1.049.384 i Green pass scaricati ieri dagli italiani, un record finora mai raggiunto, secondo i dati del… - borghi_claudio : @lorepregliasco Giusto per capire, ecco in parallelo le vaccinazioni per milione Italia e Spagna. Una con green pas… - gallina_di : Ieri scaricati più di un milione di Green Pass ?? UN POPOLO CHE SI ARRENDE A VIGLIACCHI RICATTI NON ESISTE IN NESSUN… - PoveroUn : RT @Agenzia_Ansa: Sono stati 1.049.384 i Green pass scaricati ieri dagli italiani, un record finora mai raggiunto, secondo i dati del porta… -