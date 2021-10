Un miliardo speso per mascherine dannose e la questua dei politici: cosa c’è nell’inchiesta su Arcuri (Di martedì 19 ottobre 2021) Le 800mila mascherine acquistate dall’allora commissario all’emergenza Domenico Arcuri per un miliardo di euro erano pericolose per la salute. Nelle 14 pagine del decreto di sequestro emesso dalla procura di Roma si spiega perché quei dispositivi non erano a norma e quindi non dovevano essere comprati. L’esame fisico-chimico realizzato sia dall’Agenzia delle dogane di Roma sia dai consulenti nominati dai pm ha infatti dimostrato che «gran parte per i quali si è disposto il sequestro non soddisfano i requisiti di efficacia protettiva richiesti dalle norme Uni En e addirittura alcune forniture sono state giudicate pericolose per la salute». Ma l’accusa di peculato e abuso d’ufficio (oltre che per corruzione, ma qui pende una richiesta di archiviazione) si fondano anche su altro. Il giornalista e i 12 milioni di euro Ovvero sul ... Leggi su open.online (Di martedì 19 ottobre 2021) Le 800milaacquistate dall’allora commissario all’emergenza Domenicoper undi euro erano pericolose per la salute. Nelle 14 pagine del decreto di sequestro emesso dalla procura di Roma si spiega perché quei dispositivi non erano a norma e quindi non dovevano essere comprati. L’esame fisico-chimico realizzato sia dall’Agenzia delle dogane di Roma sia dai consulenti nominati dai pm ha infatti dimostrato che «gran parte per i quali si è disposto il sequestro non soddisfano i requisiti di efficacia protettiva richiesti dalle norme Uni En e addirittura alcune forniture sono state giudicate pericolose per la salute». Ma l’accusa di peculato e abuso d’ufficio (oltre che per corruzione, ma qui pende una richiesta di archiviazione) si fondano anche su altro. Il giornalista e i 12 milioni di euro Ovvero sul ...

