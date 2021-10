Advertising

qn_lanazione : Un maratoneta all’età di 93 anni. 'Ho tanti altri traguardi da tagliare' - papito1492 : Feltri mi fa pensare all'alone delle mutande di un maratoneta che corre con la dissenteria, in piena estate. -

Ultime Notizie dalla rete : maratoneta all

LA NAZIONE

E poi con la vita'aria aperta: lei ha visto l'orto, ma qua vicino ho anche degli olivi e mi occupo personalmente di tutto". Guai parlargli di dieta: "Io mangio tutto ma senza esagerare: non ......dalla sorpresa iniziale del vantaggio accumulato fin dai primi chilometri dalUSA C. J. ... Kipruto, in ritardo di oltre due minuti a metà percorso prima di dare luogo'azione decisiva a ...La scozzese Eilish McColgan ha vinto per la terza volta in carriera la Great South Run di Portsmouth in Inghilterra in 50’43 cancellando di due secondi la migliore prestazione europea sulle 10 miglia ...Arzachena. Lavori di ristrutturazione interrotti, studenti del convitto avanti e indietro dall’hotel dove sono stati trasferiti ...