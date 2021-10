Un cambio di mentalità per cogliere le nuove opportunità: parliamo di Digital Mindset (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi Giovanna Fusco Che ci piaccia o meno, il Digitale fa ormai parte delle nostre vite: il mondo è in continua evoluzione e non possiamo ignorare questo aspetto. Ciò ci impone di essere al passo con i tempi e di adattarci a quello che verrà ma, soprattutto, ad avere la giusta predisposizione, il corretto Mindset. Nello specifico, che cos’è il Digital Mindset e perché è così importante? È l’unione di due parole: Digitale e mentalità. Non ha a che fare soltanto con la capacità di utilizzo delle nuove tecnologie; significa adottare un atteggiamento proattivo, manifestare curiosità e interesse, abbracciare il cambiamento. Questo cambio di attitudine può comportare nel tempo notevoli vantaggi, perché implica una volontà a crescere ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi Giovanna Fusco Che ci piaccia o meno, ile fa ormai parte delle nostre vite: il mondo è in continua evoluzione e non possiamo ignorare questo aspetto. Ciò ci impone di essere al passo con i tempi e di adattarci a quello che verrà ma, soprattutto, ad avere la giusta predisposizione, il corretto. Nello specifico, che cos’è ile perché è così importante? È l’unione di due parole:e e. Non ha a che fare soltanto con la capacità di utilizzo delletecnologie; significa adottare un atteggiamento proattivo, manifestare curiosità e interesse, abbracciare il cambiamento. Questodi attitudine può comportare nel tempo notevoli vantaggi, perché implica una volontà a crescere ...

