“Un amore chiamato politica” | il ministro Di Maio annuncia il suo primo libro

Leggi su tpi

(Di martedì 19 ottobre 2021) “Dopo quasi dieci lunghissimi anni, vissuti con la massima intensità, ho deciso di scrivere il mio”, loin un post su Facebook ildegli Esteri, Luigi Di, promuovendo l’uscita in libreria martedì prossimo, il 26 ottobre, del‘Un’. “In queste pagine spero di riuscire a trasmettervi con chiarezza il mio punto di vista, raccontando dettagli inediti degli eventi che hanno segnato la storiadel nostro Paese nell’ultimo decennio. Ci sarà tanto di me, della mia storia, ma anche dell’evoluzione del MoVimento, delle dinamiche di governo. Ma non voglio anticiparvi altro”, conclude il. Il volume di 192 pagine si presenta come un ...