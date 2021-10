“Un amore chiamato Politica” | il libro di Di Maio che avrebbe dovuto aprire il parlamento come una scatoletta

(Di martedì 19 ottobre 2021) Sembrano passati eoni da quel giorno in cui Luigi Dispiegava che il Movimento Cinque Stelle era la casa di chi nonvissuto di, di chi nonscelto laun lavoro, della regola del doppio mandato e di tutte quelle cose cherofar registrare il vero crack dell’ingresso indi chi doveva ribaltare il piano. “Ho deciso di scrivere il mio primo– scrive Di-. In queste pagine spero di riuscire a trasmettervi con chiarezza il mio punto di vista, raccontando dettagli inediti degli eventi che hanno segnato la storiadel nostro Paese nell’ultimo decennio”. Poi sono arrivate le elezioni, la matematica spicciola ...

luigidimaio : Martedì prossimo, il 26 ottobre, uscirà il mio libro. Qui potete pre ordinarlo???? - CorrettIvi : @luigidimaio 'UN AMORE CHIAMATO POLTRONA' - Angie35613025 : Un amore chiamato ?????? e ?????? - DIABOLIK_7 : un amore chiamato STIPENDIO DA PARLAMENTARE #dimaio - Terry43887542 : @luigidimaio Un amore chiamato = comodissima poltrona, come cercare di non lasciarla più ??? -

Lo scrive in un post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio , annunciando l'uscita in libreria martedì prossimo, il 26 ottobre, del libro 'Un amore chiamato politica'. "Ci sarà tanto di ..."
"La mia storia e tutto quello che ancora non sapete" il sottotitolo della pubblicazione, in uscita il 26 ottobre ...