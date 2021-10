Umtiti polemico | “Fisicamente ho lavorato tanto ma la gente pensa che stia tutto il giorno sul divano”

Leggi su alfredopedulla

Samuel, difensore del Barcellona, ha rilasciato una dura intervista al MundoDeportivo in cui parla del periodo negativo che sta vivendo in maglia blaugrana: "Siccome non parlo, lache io non faccia nulla, che passiilsul. Ma in realtà hotantissimo,sto meglio ora di quando sono arrivato al Barcellona e spero di avere l'opportunità di dimostrarlo. I fischi al Gamper mi hanno fatto male. Io amo il Barça, ma sembra che non serva a nulla. Mi sono sentito solo e meno male che sono una persona forte".