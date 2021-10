Ultimo, scoperto il vero significato dei suoi testi musicali: da non credere (Di martedì 19 ottobre 2021) E’ tra i cantanti della nuova generazione più seguiti dai giovanissimi, raro esempio di virtuosismo e talento. Svelato ora il significato dietro i testi di Ultimo. Nel giro di pochi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 19 ottobre 2021) E’ tra i cantanti della nuova generazione più seguiti dai giovanissimi, raro esempio di virtuosismo e talento. Svelato ora ildietro idi. Nel giro di pochi… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

kiararetta_ : Io stanca delle amiche che balzano all’ultimo per cazzate: “scusa ma devo uscire con il tipo non lo vedo da tanto”,… - matitesbagliate : RT @centone64: Sto guardando #YTheLastMan al di là del significato, non riesco a capire perché in un mondo abitato solo da donne serva un g… - centone64 : Sto guardando #YTheLastMan al di là del significato, non riesco a capire perché in un mondo abitato solo da donne s… - fracco_ : appena scoperto che l’ultimo tipo con cui sono uscito prima di conoscere paolo è un no green pass schierato con i… - yanfejry : ho scoperto all'ultimo del funerale del nonno della vale perché le vecie pensavano non volessi venire :// ok che s… -