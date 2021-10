Ultime Notizie Serie A | retroscena su Orsato | Icardi Wanda senza fine

(Di martedì 19 ottobre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 –, beccato a copiare i test post pandemia: il caso – L’arbitro Danielesarebbe stato beccato a copiare i test regolamentari post pandemia: il caso del fischietto di Schio. La notizia Ore 9.15 – Caso tamponi Lazio, giornata decisiva per Lotito: le– Oggi la Corte d’Appello si esprimerà su Claudio Lotito in merito alla questione dei tamponi in casa Lazio: leOre 8.40 – Pallone d’oro, Messi verso una vittoria poco meritata: decisivo il passaggio al PSG – Nella corsa al Pallone d’oro, Lionel Messi dovrebbe aver staccato Jorginho: decisivo il passaggio dell’argentino al PSG. La ...

Il Sole 24 ORE

Novak Djokovic potrebbe non partecipare agli Australian Open del prossimo anno. Il tennista numero uno al mondo non è sicuro di partire per Melbourne a causa dei requisiti di vaccinazione contro il ...Il vulcano La Palma continua la sua attività. È da un mese che il nuovo vulcano sorto nel complesso del Cumbre Vieja, nel sud dell'isola di La Palma alle Canarie , sta eruttando. Con oltre 80 milioni ...Adesso è ufficiale: nonostante il parere neutro del governo presieduto da Boris Johnson in merito alle audizioni dei principali attori della filiera musicale britannica tenute negli scorsi mesi dal De ...Alta astensione e vittoria di Muqtada al-Sadr. Le elezioni parlamentari in Mesopotamia vedono la sconfitta dei partiti-milizia sciiti. Ma i gruppi legati a Teheran possono ancora intralciare la formaz ...