Ultime Notizie Roma del 19-10-2021 ore 20:10 (Di martedì 19 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione e Gabriella Luigi in studio in apertura legge di bilancio oggi un’ora e mezza di cabina di regia del governo Sul documento programmatico di bilancio in vista della manovra a seguire il Consiglio dei Ministri il documento verrà inviato a Bruxelles dovrebbe valere 23 miliardi la prossima manovra verranno destinate risorse pari al 1:02 % di PIL si prevede un finanziamento aggiuntivo per il reddito di cittadinanza da circa un miliardo per il 2022 si va verso il superamento di quota 100 con quota 102 nel 2022 404 nel 2023 8 miliardi dovrebbero essere stanziati in legge di bilancio per il taglio delle tasse un taglio del cuneo fiscale del meno 7 miliardi di euro Cambiamo argomento covid 2006 97nelle Ultime 24 ore ci sono stati 70 decessi ed è record di tamponi effettuati nell’ultima giornata ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 ottobre 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione e Gabriella Luigi in studio in apertura legge di bilancio oggi un’ora e mezza di cabina di regia del governo Sul documento programmatico di bilancio in vista della manovra a seguire il Consiglio dei Ministri il documento verrà inviato a Bruxelles dovrebbe valere 23 miliardi la prossima manovra verranno destinate risorse pari al 1:02 % di PIL si prevede un finanziamento aggiuntivo per il reddito di cittadinanza da circa un miliardo per il 2022 si va verso il superamento di quota 100 con quota 102 nel 2022 404 nel 2023 8 miliardi dovrebbero essere stanziati in legge di bilancio per il taglio delle tasse un taglio del cuneo fiscale del meno 7 miliardi di euro Cambiamo argomento covid 2006 97nelle24 ore ci sono stati 70 decessi ed è record di tamponi effettuati nell’ultima giornata ...

