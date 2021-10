Ulivo due punto zero, M5s punto boh. "Il problema è capire chi siamo noi" (Di martedì 19 ottobre 2021) “Non mi convince”, dice secco Carlo Calenda sul campo largo proposto da Enrico Letta, una coalizione che da Italia Viva e Azione arrivi alla sinistra di Leu, Movimento 5 stelle compreso. L’ipotesi al contrario non è affatto osteggiata da Giuseppe Conte, che in queste ore deve tuttavia destreggiarsi con la secca contrarietà di una larga parte dei pentastellati. Quello che viene definito il “Nuovo Ulivo”, o l’”Ulivo 2.0”, non trova terreno fertile da quelle parti. “Il problema non è capire cosa sia questo nuovo Ulivo, il problema è capire chi siamo noi” dice Federica Dieni, deputata di lungo corso. Il malessere scorre trasversale, il Movimento è un caos nel quale nessuno vuole scagliare la prima pietra. “Perché sono tutti in attesa delle nomine della ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) “Non mi convince”, dice secco Carlo Calenda sul campo largo proposto da Enrico Letta, una coalizione che da Italia Viva e Azione arrivi alla sinistra di Leu, Movimento 5 stelle compreso. L’ipotesi al contrario non è affatto osteggiata da Giuseppe Conte, che in queste ore deve tuttavia destreggiarsi con la secca contrarietà di una larga parte dei pentastellati. Quello che viene definito il “Nuovo”, o l’”2.0”, non trova terreno fertile da quelle parti. “Ilnon ècosa sia questo nuovo, ilchinoi” dice Federica Dieni, deputata di lungo corso. Il malessere scorre trasversale, il Movimento è un caos nel quale nessuno vuole scagliare la prima pietra. “Perché sono tutti in attesa delle nomine della ...

