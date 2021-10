Uguaglianza di genere, Franco: è in cima all’agenda politica del Governo (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ha dichiarato che l’Uguaglianza di genere è in cima all’agenda politica del Governo. “Il PNRR segna un importante passo avanti grazie al suo approccio di integrazione del genere e al miglioramento nel campo della salute, dell’istruzione, dell’assistenza all’infanzia e delle infrastrutture sociali“, ha detto il ministro concludendo il suo intervento al Women’s Forum G20 Italy. “Il nostro approccio – ha aggiunto – è in linea con quello proposto dalla call to action. Siamo ben consapevoli che c’è ancora del lavoro da fare”. “Sappiamo che le disuguaglianze di genere sono uno dei problemi di lunga data del nostro paese”, ha dichiarato Franco, “come ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele, ha dichiarato che l’diè indel. “Il PNRR segna un importante passo avanti grazie al suo approccio di integrazione dele al miglioramento nel campo della salute, dell’istruzione, dell’assistenza all’infanzia e delle infrastrutture sociali“, ha detto il ministro concludendo il suo intervento al Women’s Forum G20 Italy. “Il nostro approccio – ha aggiunto – è in linea con quello proposto dalla call to action. Siamo ben consapevoli che c’è ancora del lavoro da fare”. “Sappiamo che le disuguaglianze disono uno dei problemi di lunga data del nostro paese”, ha dichiarato, “come ...

Advertising

DalilaNesci : La Camera ha approvato la prima legge sulla parità salariale. Si prevedono incentivi alle aziende che rispettano l’… - vatenacttencass : RT @vatenacttencass: G20 Women's Forum, le soluzioni per l'uguaglianza di genere nella società civile - vatenacttencass : G20 Women's Forum, le soluzioni per l'uguaglianza di genere nella società civile - luigisky2 : @aka_rebel8 @radiosilvana @MartinKeufaver @granlombard Lui? Io sono per l'uguaglianza di genere - RadioBullets : ?? L'uguaglianza di genere nella libertà di espressione rimane un obiettivo lontano, dicono le Nazioni Unite… -