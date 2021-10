Tuchel | «Lukaku stanco mentalmente Giocato tanto in estate»

Leggi su footdata

(Di martedì 19 ottobre 2021) “Penso cheabbiatroppe competizioni durante l’, con la sua nazionale e ora in Nations League. È un atleta fantastico, un ragazzo così competitivo che vuole vincere. So quanto desiderasse ottenere un buon risultato all’Europeo con il Belgio e in Nations League. Significa molto per lui giocare per il suo Paese, quindi lo prende davvero seriamente. Non segna come prima? Penso che adesso sia. Ha davvero bisogno di una pausa o è meglio tenerlo in campo? La prossima sosta per la nazionale è alle porte”. Così Thomas, tecnico del Chelsea, in merito alle recenti prestazioni di Romelu, apparso meno brillante del solito, alla vigilia della sfida di Champions League dei Blues contro il Malmoe.