Trieste, manifestanti contestano Mentana e Tg La7 in diretta (Video) (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott – Ancora Trieste, ancora contestazioni alla stampa, nella fattispecie a Enrico Mentana e al Tg La7. È avvenuto ieri, durante lo speciale dedicato alle elezioni in una delle celebri "maratone" del giornalista milanese. Trieste, Mentana contestato: cori contro i giornalisti Trieste contesta Mentana in diretta, ma le modalità con cui ciò avviene, forse, sono ancora più interessanti. Il direttore del Tg La7 apre il collegamento con l'inviato dalla città, e chiede quale sia la situazione nella piazza Unità d'Italia dopo gli sgomberi avvenuti nel molo in mattinata. https://www.ilprimatonazionale.it/wp-content/uploads/2021/10/0 luc30l51 0 nuoxn2o1 1.mp4 Il giornalista descrive in modo sprezzante i manifestanti, con uno snobismo stucchevole, ...

VittorioSgarbi : Le cariche della Polizia a Trieste con manganelli e idranti contro lavoratori e manifestanti pacifici sono una verg… - ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Repressione vergognosa a #Trieste contro i manifestanti #NoGreenPass - TerroneDoc : RT @MMaXXprIIme: Polizia prende a manganellate e idranti in faccia manifestanti e portuali a Trieste ma a Milano arretra alla vista di un i… - leone52641 : RT @RadioRadioWeb: 'Ci hanno raccontato che il porto andava benissimo e che la manifestazione non aveva funzionato. Poi il lunedì mattina h… -