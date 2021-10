Trieste, il leader dei no green pass: “Ci spostiamo al porto vecchio, sabato l’incontro con Patuanelli per chiedergli l’abolizione del certificato” (Di martedì 19 ottobre 2021) Al termine di una lunga giornata di protesta, caratterizzata dagli scontri con la polizia, che è ricorsa all’uso di lacrimogeni e idranti, da piazza Unità d’Italia, a Trieste, dov’erano assiepate migliaia di persone contrarie al green pass, il loro leader Stefano Puzzer ha annunciato, dopo l’incontro col prefetto, che “domani (oggi per chi legge, ndr) Lamorgese riferirà al Parlamento che sabato avremo un colloquio col ministro Stefano Patuanelli. Gli chiederemo di abolire il certificato verde. E chiediamo anche che sia presente il ministro Roberto Speranza”. Puzzer ha annunciato che il presidio si sarebbe spostato al porto vecchio, anche se un gruppo di manifestanti è rimasto davanti alla Prefettura. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Al termine di una lunga giornata di protesta, caratterizzata dagli scontri con la polizia, che è ricorsa all’uso di lacrimogeni e idranti, da piazza Unità d’Italia, a, dov’erano assiepate migliaia di persone contrarie al, il loroStefano Puzzer ha annunciato, dopocol prefetto, che “domani (oggi per chi legge, ndr) Lamorgese riferirà al Parlamento cheavremo un colloquio col ministro Stefano. Gli chiederemo di abolire ilverde. E chiediamo anche che sia presente il ministro Roberto Speranza”. Puzzer ha annunciato che il presidio si sarebbe spostato al, anche se un gruppo di manifestanti è rimasto davanti alla Prefettura. L'articolo ...

Advertising

ilfattovideo : Trieste, il leader dei no green pass: “Ci spostiamo al porto vecchio, sabato l’incontro con Patuanelli per chiederg… - DANI56 : RT @QRepubblica: Stefano Puzzer, leader dei portuali di Trieste. #quartarepubblica - Zampaglion : RT @LaPiramide__: 'CGIL CISL UIL sono tre sigle, ma non tutelano i lavoratori' Così si esprime #Puzzer leader dei portuali di Trieste - pola1945 : RT @LaPiramide__: 'CGIL CISL UIL sono tre sigle, ma non tutelano i lavoratori' Così si esprime #Puzzer leader dei portuali di Trieste - LB19712 : RT @QRepubblica: Stefano Puzzer, leader dei portuali di Trieste. #quartarepubblica -