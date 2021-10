Trieste, ancora proteste contro il Green Pass: presidio in piazza Unità d'Italia. FOTO (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo i disordini di ieri al porto in seguito allo sgombero del varco 4, la situazione è ora tranquilla con i poliziotti che presidiano la Prefettura e carabinieri che invece vigilano sul palazzo della Regione. Alcuni manifestanti hanno dormito a terra e portato sacchi a pelo e sedie da campeggio Leggi su tg24.sky (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo i disordini di ieri al porto in seguito allo sgombero del varco 4, la situazione è ora tranquilla con i poliziotti che presidiano la Prefettura e carabinieri che invece vigilano sul palazzo della Regione. Alcuni manifestanti hanno dormito a terra e portato sacchi a pelo e sedie da campeggio

Advertising

VittorioSgarbi : #spaziobecchi Trieste: ancora una manifestazione pacifica soffocata nella repressione del Governo. Vergogna.… - Tommasolabate : Tre giorni dal #GreenpassObbligatorio . Il porto di Trieste è bloccato? NO E quello di Genova? NEMMENO Le autostra… - RedRonnie : È in onda il Premiato Circo Volante del Barone Rosso con ancora negli Trieste. Ma noi non molleremo mai e portiamo… - rocco_lando : RT @Luca__Pagani: Facendo sgomberare il porto, il prefetto di #Trieste ha commesso l'errore più idiota che poteva fare. #Lamorgese e #Dragh… - viperviola : @Ariachetira a Trieste migliaia di persone pacifiche stanno ancora manifestando in Piazza Unità d'Italia. -