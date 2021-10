Treviso, messaggi No vax sulla porta della Cisl: “Quanti morti volete ancora?”. Il sindacato: “Stessa domanda a chi si oppone al vaccino” (Di martedì 19 ottobre 2021) Un ritaglio di giornale sull’inchiesta sulla donna di Maser morta 10 giorni dopo la vaccinazione e la domanda, scritta a penna: “Quanti morti volete ancora?” a sottintendere una connessione tra la vaccinazione e il decesso. È il cartello affisso da ignoti sulle porte di ingresso della sede della Cisl di Conegliano e di quella del Caf e della Fnp della Stessa città trevigiana. “La Cisl è da tempo nel mirino degli antivaccinisti e dei no Green Pass per le posizioni su vaccini anti-Covid e certificazione verde, che ci tengo a ribadire senza se e senza ma e senza farci intimidire da ignoti che agiscono nottetempo”, ha detto il segretario generale Massimiliano Paglini. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Un ritaglio di giornale sull’inchiestadonna di Maser morta 10 giorni dopo la vaccinazione e la, scritta a penna: “?” a sottintendere una connessione tra la vaccinazione e il decesso. È il cartello affisso da ignoti sulle porte di ingressosededi Conegliano e di quella del Caf eFnpcittà trevigiana. “Laè da tempo nel mirino degli antivaccinisti e dei no Green Pass per le posizioni su vaccini anti-Covid e certificazione verde, che ci tengo a ribadire senza se e senza ma e senza farci intimidire da ignoti che agiscono nottetempo”, ha detto il segretario generale Massimiliano Paglini. ...

Advertising

snoopyleft : RT @fattoquotidiano: Treviso, messaggi No vax sulla porta della Cisl: “Quanti morti volete ancora?”. Il sindacato: “Stessa domanda a chi si… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Treviso, messaggi No vax sulla porta della Cisl: “Quanti morti volete ancora?”. Il sindacato: “Stessa domanda a chi si… - fattoquotidiano : Treviso, messaggi No vax sulla porta della Cisl: “Quanti morti volete ancora?”. Il sindacato: “Stessa domanda a chi… - Gabriel90719266 : RT @AlekosPrete: 'Oggi il grande male dell'Italia è l'ignoranza' Sofia Gobbo, 100 anni. Operava come staffetta partigiana nel basso altipi… - bar_rubino : RT @AlekosPrete: 'Oggi il grande male dell'Italia è l'ignoranza' Sofia Gobbo, 100 anni. Operava come staffetta partigiana nel basso altipi… -