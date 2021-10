Trento-Joventut Badalona oggi in tv: orario e diretta streaming Eurocup 2021/2022 (Di martedì 19 ottobre 2021) L’orario e le indicazioni per guardare Dolomiti Energia Trentino-Joventut Badalona, sfida valida per la prima giornata del gruppo A della Eurocup 2021/2022 di basket. Inizia l’avventura europea anche per la formazione di coach Molin, che alla BLM Group Arena ospita la squadra spagnola. Una partita subito dal livello alto, visto che si tratta di un avversario che lo scorso anno era giunto fino ai quarti di finale, che invece a Trento erano sfuggiti per soli due punti. La palla a due è prevista per le ore 20:00 di martedì 19 ottobre. La partita sarà visibile in tv su Sky Arena, oppure in streaming su Sky Go, Now Tv o Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà una diretta testuale. SEGUI LA diretta ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) L’e le indicazioni per guardare Dolomiti Energia Trentino-, sfida valida per la prima giornata del gruppo A delladi basket. Inizia l’avventura europea anche per la formazione di coach Molin, che alla BLM Group Arena ospita la squadra spagnola. Una partita subito dal livello alto, visto che si tratta di un avversario che lo scorso anno era giunto fino ai quarti di finale, che invece aerano sfuggiti per soli due punti. La palla a due è prevista per le ore 20:00 di martedì 19 ottobre. La partita sarà visibile in tv su Sky Arena, oppure insu Sky Go, Now Tv o Eleven Sports. In alternativa, Sportface vi fornirà unatestuale. SEGUI LA...

