Trema il Mediterraneo orientale | terremoto avvertito fino in Sicilia

(Di martedì 19 ottobre 2021)di magnitudo 5,8 nel: la scossa è stata avvertita particolarmente in Grecia e nella coste turche, e lievemente in. screenshot via Google MapsUna forte scossa diè stata registrata alle prime ore del mattino di oggi, martedì 19 ottobre, nella partedel Mar, al largo di Creta e delle coste della Turchia. Secondo la Sala sismica dell’Ingv-Roma (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 5,8, con epicentro in mare localizzato a una profondità di 17 chilometri. Il sisma è avvenuto precisamente alle ore 05:32 locali, ossia alle ore 07:32 italiane. Vista la grande distanza dall’epicentro, nessuna città italiana con almeno 50mila ...

