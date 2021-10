Transizione ecologica, Ipsos: “Per l’86% degli italiani costituisce un’opportunità” (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – La Transizione ecologica non è vista dagli italiani solo come una difesa contro i danni ambientali e climatici, ma è considerata dall’86% degli intervistati come un’opportunità in quanto riduce i rischi climatici e ambientali e consente di sviluppare investimenti, innovazione e nuova occupazione. Per il 75% degli italiani, si tratta di un cambiamento necessario e urgente dell’economia e della società per fermare la crisi climatica e il degrado dell’ambiente. Solo il 18% la ritiene un cambiamento necessario, ma non prioritario e il 6% una moda alimentata dai media. Questo lo scenario disegnato dall’indagine Ipsos “Percezione, costi e benefici della transazione ecologica” che indaga sul livello di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Lanon è vista daglisolo come una difesa contro i danni ambientali e climatici, ma è considerata dalintervistati comein quanto riduce i rischi climatici e ambientali e consente di sviluppare investimenti, innovazione e nuova occupazione. Per il 75%, si tratta di un cambiamento necessario e urgente dell’economia e della società per fermare la crisi climatica e il degrado dell’ambiente. Solo il 18% la ritiene un cambiamento necessario, ma non prioritario e il 6% una moda alimentata dai media. Questo lo scenario disegnato dall’indagine“Percezione, costi e benefici della transazione” che indaga sul livello di ...

