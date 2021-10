Traffico Roma del 19-10-2021 ore 20:00 (Di martedì 19 ottobre 2021) Luceverde Roma una sera dalla redazione ultimo appuntamento con gli aggiornamenti sul Traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna chiude tra la cassa e Castel Giubileo proseguendo tra Nomentana e La Rustica e tra la casina Appia in carreggiata esterna code a tratti tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud sulla tangenziale coda per un incidente tra Monti Tiburtini e la Salaria verso lo stadio Olimpico Traffico incolonnato anche in via del Foro Italico Corso Francia in via della Moschea in direzione San Giovanni code sulla Cassia Tomba di Nerone la Giustiniana nei due sensi di marcia a sud di Roma in uscita dalla città rallentamenti e code sulla via Pontina a partire dal euro che sulla Cristoforo Colombo incidente in via Nomentana all’altezza di via Di Poggio Fiorito ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 ottobre 2021) Luceverdeuna sera dalla redazione ultimo appuntamento con gli aggiornamenti sulsul Raccordo Anulare in carreggiata interna chiude tra la cassa e Castel Giubileo proseguendo tra Nomentana e La Rustica e tra la casina Appia in carreggiata esterna code a tratti tra laFiumicino e la diramazioneSud sulla tangenziale coda per un incidente tra Monti Tiburtini e la Salaria verso lo stadio Olimpicoincolonnato anche in via del Foro Italico Corso Francia in via della Moschea in direzione San Giovanni code sulla Cassia Tomba di Nerone la Giustiniana nei due sensi di marcia a sud diin uscita dalla città rallentamenti e code sulla via Pontina a partire dal euro che sulla Cristoforo Colombo incidente in via Nomentana all’altezza di via Di Poggio Fiorito ...

