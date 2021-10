Traffico Roma del 19-10-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 ottobre 2021) LuceverdeDi nuovo buongiorno in studio Massimo Vischi sulla carreggiata interna del raccordo anulare abbiamo rallentamenti e code tra la Cassia Veientana e la Salaria poi all’altezza della centrale del latte da ancora e tra Casilina e Ardeatina la lentamente code anche in carreggiata esterna 3Fiumicino e la via del mare incolonnamenti poi sul 30 Urbano della A24 da Portonaccio la tangenziale verso il centro è in carreggiata opposta tra Tor Cervara e il raccordo anulare si transita ancora con difficoltà poi sulle due carreggiate della tangenziale est pere un incidente si allenta concludi atleti in direzione Stadio Olimpico dello svincolo per laL’Aquila alla galleria Giovanni XXIII mentre verso San Giovanni si sta in fila a partire da San Lorenzo difficoltà di transito un incidente e poi in ...