Tra la Polonia e l' Ue va sempre peggio

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il premier polacco Mateusz Morawiecki è arrivato a Strasburgo per inasprire ancora di più, se possibile, lo scontro con l’Unione europea. Ha accusato le istituzioni dell’Ue, con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen in aula, di voler creare un superstato europeo al quale nessuno tra i paesi membri ha mai dato il suo consenso. Ha flirtato con il concetto bislacco di europeismo che coltivano tanti sovranisti: noi vogliamo stare nell’Ue, ma è quest’Ue che non va bene, dobbiamo cambiarla. Ha ribadito che non c’è nulla di illecito nel dichiarare il primato del diritto nazionale su quello europeo e che Bruxelles èpronta ad attaccare lamentre si mostra blanda verso altre nazioni. “La legge più alta dentro all’Ue è la Costituzione di un paese”, ha sentenziato Morawiecki, il cui intervento è andato ben oltre gli orari fissati ...