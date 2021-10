Tra giovedì e venerdì chiusa al traffico la galleria Avellola (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Anas ha informato che per l’esecuzione di alcune attività si rendono necessarie interdizioni al transito – tra giovedì 21 e venerdì 22 ottobre – nelle gallerie ‘della Maddalena’ situata lungo la SS90 “delle Puglie” ed ‘Avellola’ sulla SS7 “Appia”, tra le province di Avellino e Benevento. Nel dettaglio, per l’esecuzione di alcune attività di verifica e manutenzione sugli impianti tecnologici della galleria ‘della Maddalena’ sarà interdetto al transito – in esclusivo orario notturno compreso tra le ore 21.00 di giovedì 21 e le ore 6.00 di venerdì 22 ottobre – il tratto della strada statale 90 “delle Puglie” tra il km 22,600 ed il km 22,775, nel territorio comunale di Ariano Irpino (AV), mentre, per interventi di sistemazione di alcune ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Anas ha informato che per l’esecuzione di alcune attività si rendono necessarie interdizioni al transito – tra21 e22 ottobre – nelle gallerie ‘della Maddalena’ situata lungo la SS90 “delle Puglie” ed ‘’ sulla SS7 “Appia”, tra le province di Avellino e Benevento. Nel dettaglio, per l’esecuzione di alcune attività di verifica e manutenzione sugli impianti tecnologici della‘della Maddalena’ sarà interdetto al transito – in esclusivo orario notturno compreso tra le ore 21.00 di21 e le ore 6.00 di22 ottobre – il tratto della strada statale 90 “delle Puglie” tra il km 22,600 ed il km 22,775, nel territorio comunale di Ariano Irpino (AV), mentre, per interventi di sistemazione di alcune ...

