Torta al nocino | la ricetta dolce di Daniele Persegani

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 19 ottobre 2021) Unaaldi, laE’ sempre mezzogiorno di oggi 19 ottobre 2021. E’ lacheprepara con una base di pasta frolla, con un ripieno a base di uova, amaretti, mandorle e cioccolato ma anche altro. Non manca infatti il burro in questaal, non mancano gli aromi di limone e vaniglia. Laal liquoredi oggi dila possiamo preparare con largo anticipo perché si conserva benissimo, anzi il giorno dopo sarà ancora più buona. Non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, le altre torte E’ sempre mezzogiorno.al ...