Torna l’Experience Work Day per stare al passo con il lavoro che cambia

Leggi su linkiesta

(Di martedì 19 ottobre 2021) Come prepararsi per un colloquio a distanza? Come migliorare le proprie competenze e il proprio indice di occupabilità? In un mondo delin continua trasformazione, è fondamentale realcon ilmento. Proprio per questo, il 20 e il 21 ottobre riDay di The Adecco Group. Nato nel 2017, questo evento globale coinvolge in 46 Paesi oltre 4.000 responsabili delle risorse umane e 9.000 giovani che insieme approfondiranno le tematiche e i meccanismi del mercato delattraverso webinar,shop, masterclass con manager e imprenditori, LinkedIn training session e attività di verifica dei curriculum. In Italia,Day 2021 sarà ibrido. Nella ...