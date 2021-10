Torino, domani operazione per Mandragora: i dettagli (Di martedì 19 ottobre 2021) Rolando Mandragora si opererà nella giornata di domani. Per lui si prevede un mese lontano dai campi da gioco Rolando Mandragora, nella giornata di domani, verrà sottoposto ad operazione chirurgica per sistemare il problema al menisco interno del ginocchio destro. Per il centrocampista del Torino, salvo complicazioni, si prevede tra un mese e 40 giorni di riposo lontano dai campi da gioco. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Rolandosi opererà nella giornata di. Per lui si prevede un mese lontano dai campi da gioco Rolando, nella giornata di, verrà sottoposto adchirurgica per sistemare il problema al menisco interno del ginocchio destro. Per il centrocampista del, salvo complicazioni, si prevede tra un mese e 40 giorni di riposo lontano dai campi da gioco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zerocalcare : Devo segnalare che da domattina a domenica a pranzo sto tombato al Salone del libro di Torino a fare disegnetti a c… - c_appendino : ??? Potete votare oggi fino alle 23, e domani, 18 ottobre, dalle 7 alle 15. Buon voto a tutte e tutti! #ballottaggi… - juventusfc : ?? Allegri: «@WMckennie è un incursore, ha gol nelle gambe e ho grande fiducia in lui. Contro il Torino ha fatto una… - ItalianSerieA : RT @CalcioNews24: #Torino, domani operazione per #Mandragora ?? - CalcioNews24 : #Torino, domani operazione per #Mandragora ?? -