Theo Hernandez carica il Milan da casa | “Sempre con la mia squadra!”

(Di martedì 19 ottobre 2021), terzino francese del, sarà assente nella sfida di questa sera contro il Porto per la positività al coronavirus. Il giocatore ha voluto esprimere su Twitter tutta la sua vicinanza ai compagni di squadra con il seguente messaggio: “con la mia squadra,”. Always with my team@ac!!!! #Porto#UCL pic.twitter.com/7H1BdzML8G —(@) October 19, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Pioli allo stadio Dragao dovrà fare a meno di Maignan,, Kessie, Brahim Diaz e Rebic in una partita che sa già di dentro o fuori. Torna titolare Tonali, pronto anche Krunic dietro a ...Ci si è messo di mezzo pure il Coronavirus, che ha colpito nei giorni scorsi giocatori importanti per il Milan comee Brahim Diaz. Contro il Verona è comunque arrivata una vittoria ...Milano, 19 ottobre 2021 - Via alla terza giornata della fase a gironi della Champions League. In campo oggi alle 21 le due milanesi: Inter-Sheriff e Porto-Milan. Domani invece tocca a Juventus e Atala ...Theo Hernandez, terzino rossonero assente nella sfida di oggi contro il Porto per la positività al coronavirus, ha voluto esprimere su Twitter tutta la sua vicinanza ai compagni di squadra ...