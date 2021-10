«The Purple Line», il muro che costringe allo sguardo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) «Sono un artista engagé, ma in fondo lo sono un po’ tutti gli artisti, così come i musei per la loro missione. Ci tengo a dire che sono uno strumento, nel senso che attraverso le mie competenze posso raggiungere il mondo nel quale io stesso mi trovo a vivere, il tempo che abito e la realtà che mi circonda». Thomas Hirschhorn (Berna, 1957) usa spesso materiali comuni – nastri, splastiche, cartoni – prelevati dal nostro paesaggio quotidiano per lanciare le … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 20 ottobre 2021) «Sono un artista engagé, ma in fondo lo sono un po’ tutti gli artisti, così come i musei per la loro missione. Ci tengo a dire che sono uno strumento, nel senso che attraverso le mie competenze posso raggiungere il mondo nel quale io stesso mi trovo a vivere, il tempo che abito e la realtà che mi circonda». Thomas Hirschhorn (Berna, 1957) usa spesso materiali comuni – nastri, splastiche, cartoni – prelevati dal nostro paesaggio quotidiano per lanciare le … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

beppegian : @aliamadylan Complimenti! The Wall sostiene tutto però... ?? La mia prima cassetta scritta a mano fu Machine Head -… - NAMJlNDILFS : NOT THE PURPLE PANTIESJDJDHSJAJ - summonhalfa : RT @FDPEsportsita: Ci siamo,inizia ufficialmente il campionato italiano di @itVALORANT targato @AgentsRangeIT Match of the Day ??FDP VS… - IF_Italia : «IL MONDO HA BISOGNO DI ESSERE DEPIXELATO», THOMAS HIRSCHHORN. 20 ottobre 2021 > 06 marzo 2022 THOMAS HIRSCHHORN… - Istinto9 : RT @FDPEsportsita: Ci siamo,inizia ufficialmente il campionato italiano di @itVALORANT targato @AgentsRangeIT Match of the Day ??FDP VS… -