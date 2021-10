The Munsters, 1° foto dei mostri del film di Rob Zombie, remake della serie anni '60 (Di martedì 19 ottobre 2021) I Munsters hanno visto un sequel televisivo dal titolo "The Munsters Today" (in italiano "I mostri ... "Since Halloween is rapidly approaching I thought it was the perfect time to MEET THE Munsters! ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 19 ottobre 2021) Ihanno visto un sequel televisivo dal titolo "TheToday" (in italiano "I... "Since Halloween is rapidly approaching I thought it was the perfect time to MEET THE! ...

Advertising

SkyTG24 : The Munsters, 1° foto dei mostri del film di Rob Zombie, remake della serie anni '60 - GianlucaOdinson : The Munsters: i protagonisti del film in una foto dal backstage - IlCineocchio : #IMostri (#TheMunsters): prima immagine coi 3 protagonisti del film di #RobZombie - 3cinematographe : Rob Zombie ha condiviso la prima foto ufficiale del cast de I Mostri (The Munsters)! - cinespression : #TheMunsters: il rocker e regista #RobZombie ha condiviso un first-look al cast -