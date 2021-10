“The Lost Daughter”, uscito il trailer del film di Maggie Gyllenhaal (Di martedì 19 ottobre 2021) “The Lost Daughter”, film di esordio per l’attrice Maggie Gyllenhaal che in questo caso ne segue la regia. Il film è tratto dal romanzo di Elena Ferrante “La figlia oscura“. Protagoniste sono Olivia Colman e Dakota Johnson. The Lost Daughter, oggi è arrivato finalmente il trailer del film, che è ispirato al libro della nostra Elena Ferrante “La figlia oscura”, pubblicato nel 2006. Questa volta Maggie Gyllenhaal ha deciso di passare dall’altra parte della macchina da presa. Figlia di un regista e di una sceneggiatrice, Maggie è anche produttrice del film, che uscirà in sala il 17 dicembre per poi approdare su Netflix il 31. Ecco il primo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) “The”,di esordio per l’attriceche in questo caso ne segue la regia. Ilè tratto dal romanzo di Elena Ferrante “La figlia oscura“. Protagoniste sono Olivia Colman e Dakota Johnson. The, oggi è arrivato finalmente ildel, che è ispirato al libro della nostra Elena Ferrante “La figlia oscura”, pubblicato nel 2006. Questa voltaha deciso di passare dall’altra parte della macchina da presa. Figlia di un regista e di una sceneggiatrice,è anche produttrice del, che uscirà in sala il 17 dicembre per poi approdare su Netflix il 31. Ecco il primo ...

