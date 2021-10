The Hundred, il progetto per rendere gli influencer un fenomeno di successo. Siamo davvero arrivati a questo punto? (Di martedì 19 ottobre 2021) E pensare che era nato tutto per gioco, una divagazione dalla vita reale. Invece gli influencer sono diventati col tempo fonte di ispirazione e imitazione: un lavoro a tutti gli effetti. C’è perfino chi li cerca, chi li vuole formare per renderli un fenomeno di successi, figli di questi tempi un po’ così. influencer (Adobe Stock)Prendete The Hundred, viene considerato un laboratorio più che una agenzia vera e proprio. La media company specializzata sulla promozione degli influencer che verranno, ha chiuso un aumento di capitale da 5 milioni di euro, finalizzato a sviluppare nuove partnership con i migliori talenti italiani dell’intrattenimento per aiutarli a sviluppare il proprio potenziale. “Come il venture capital investe nelle start up, così The Hundred investe ... Leggi su computermagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) E pensare che era nato tutto per gioco, una divagazione dalla vita reale. Invece glisono diventati col tempo fonte di ispirazione e imitazione: un lavoro a tutti gli effetti. C’è perfino chi li cerca, chi li vuole formare per renderli undi successi, figli di questi tempi un po’ così.(Adobe Stock)Prendete The, viene considerato un laboratorio più che una agenzia vera e proprio. La media company specializzata sulla promozione degliche verranno, ha chiuso un aumento di capitale da 5 milioni di euro, finalizzato a sviluppare nuove partnership con i migliori talenti italiani dell’intrattenimento per aiutarli a sviluppare il proprio potenziale. “Come il venture capital investe nelle start up, così Theinveste ...

