Terza telefonata Draghi-Putin in tre mesi Al centro Afghanistan e G20

(Di martedì 19 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, ha avuto stamattina una conversazione telefonica con il presidente della Federazione russa, Vladimir. Aldei colloqui vi sono stati gli ultimi sviluppi della crisi afghana, i lavori preparatori del prossimo vertice G20 e le relazioni bilaterali. Ne dà notizia Palazzo Chigi. È latra i due leader in soli tre. La prima è del 19 agosto scorso, a quattro giorni dalla caduta di Kabul nelle mani dei Talebani. Alsempre l’, con la volontà italiana di organizzare una riunione G20 ad hoc, tenutasi la scorsa settimana. In quell’occasione Mosca ha inviato un viceministro. Pesa, come osservato su Formiche.net, il fatto che la Russia, come la Cina, ha avviato un percorso ...

