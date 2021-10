Terza sconfitta, il Milan cade in Portogallo (Di martedì 19 ottobre 2021) OPORTO (Portogallo) (ITALPRESS) – Un Milan pieno di assenze e decisamente poco brillante perde con merito per 1-0 sul campo del Porto, pregiudicando così quasi del tutto il proprio cammino in Champions League. La prima grande occasione del match è per i padroni di casa che al 5? bussano in contropiede con Luis Diaz che centra il palo con un bel destro dal limite a Tatarusanu battuto. I rossoneri provano a uscire dalla pressione dei portoghesi al 19? con Leao che fa un gioco di prestigio sulla sinistra, crossa sulla testa di Giroud che prova però una sponda al centro, anzichè concludere a rete vanificando una potenziale ottima chance. Quattro minuti dopo è Kjaer a salvare i suoi con una scivolata provvidenziale su un tiro a botta sicura di Taremi. Al 25? Otavio batte un piazzato dalla destra trovando la testa dello stesso Taremi che incorna a lato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) OPORTO () (ITALPRESS) – Unpieno di assenze e decisamente poco brillante perde con merito per 1-0 sul campo del Porto, pregiudicando così quasi del tutto il proprio cammino in Champions League. La prima grande occasione del match è per i padroni di casa che al 5? bussano in contropiede con Luis Diaz che centra il palo con un bel destro dal limite a Tatarusanu battuto. I rossoneri provano a uscire dalla pressione dei portoghesi al 19? con Leao che fa un gioco di prestigio sulla sinistra, crossa sulla testa di Giroud che prova però una sponda al centro, anzichè concludere a rete vanificando una potenziale ottima chance. Quattro minuti dopo è Kjaer a salvare i suoi con una scivolata provvidenziale su un tiro a botta sicura di Taremi. Al 25? Otavio batte un piazzato dalla destra trovando la testa dello stesso Taremi che incorna a lato di ...

