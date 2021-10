Terza dose vaccino anti-Covid: aperte le prenotazioni per operatori sanitari e socio sanitari (Di martedì 19 ottobre 2021) Attiva la prenotazione sia attraverso portale on-line che call center regionale. Assessorato al Welfare: «Terza dose importante per tutelare con ancor più efficacia pazienti, utenti e gli stessi operatori» Leggi su 7giorni.info (Di martedì 19 ottobre 2021) Attiva la prenotazione sia attraverso portale on-line che call center regionale. Assessorato al Welfare: «importante per tutelare con ancor più efficacia pazienti, utenti e gli stessi

MediasetTgcom24 : Covid, Crisanti: 'Terza dose e mascherine o rischiamo numeri inglesi' #andreacrisanti - fattoquotidiano : Covid, il microbiologo Crisanti: “Terza dose di vaccino e mascherine o l’Italia rischia i numeri inglesi” - HuffPostItalia : Vaccino, Crisanti: terza dose per evitare rischio inglese - ghioldip : RT @autocostruttore: Covid, il microbiologo Crisanti: “Terza dose di vaccino e mascherine o l’Italia rischia i numeri inglesi” Qualcuno ha… - Annathelion : RT @Max_Fantini84: Appello a chi deve prendere decisioni per il contenimento della pandemia: non cadere nell'illusione che basti la terza d… -