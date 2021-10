Terremoto in Grecia: scosse avvertite in tutto il Mediterraneo (Di martedì 19 ottobre 2021) Stamattina alle 07:32 (ora italiana) un Terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito la Grecia. La scossa è stata avvertita nettamente anche in Turchia, Egitto, Siria ed Israele. Il Terremoto di magnitudo 6,1 gradi sulla scala Richter ha colpito il Mediterraneo orientale al largo dell’isola greca di Karpathos, nell’Egeo. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 128 chilometri dall’isola, mentre l’ipocentro a 57,8 chilometri di profondità. I dati sono stati forniti dall’Istituto Geodinamico di Atene. Al momento non si segnalano feriti. Le scosse sono state avvertite non solo sulle coste greche di Santorini e Rodi, ma anche in Turchia, Egitto, Siria ed Israele. Meno di un mese fa un Terremoto ha colpito l’isola di Creta, causando il crollo di una cupola di una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Stamattina alle 07:32 (ora italiana) undi magnitudo 6.1 ha colpito la. La scossa è stata avvertita nettamente anche in Turchia, Egitto, Siria ed Israele. Ildi magnitudo 6,1 gradi sulla scala Richter ha colpito ilorientale al largo dell’isola greca di Karpathos, nell’Egeo. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 128 chilometri dall’isola, mentre l’ipocentro a 57,8 chilometri di profondità. I dati sono stati forniti dall’Istituto Geodinamico di Atene. Al momento non si segnalano feriti. Lesono statenon solo sulle coste greche di Santorini e Rodi, ma anche in Turchia, Egitto, Siria ed Israele. Meno di un mese fa unha colpito l’isola di Creta, causando il crollo di una cupola di una ...

