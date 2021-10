Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 6.0 al largo dell'isola di Karpathos (Di martedì 19 ottobre 2021) Un forte scossa di di magnitudo 6.0 ha colpito il Mediterraneo orientale al largo della costa della Grecia . L'attività sismica oggi è stata avvertita in Turchia, Egitto, Siria e Israele. Tuttavia, ... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021) Un fortedi di6.0 ha colpito il Mediterraneo orientale ala costa. L'attività sismica oggi è stata avvertita in Turchia, Egitto, Siria e Israele. Tuttavia, ...

SoniaSamoggia : RT @Mauri_SMM_SEO: #News Un forte #terremoto di magnitudo Mwp 5.8 ricther fortuitamente in mare al largo di Creta, zona: #Greece [Sea #Grec… - Mauri_SMM_SEO : RT @Mauri_SMM_SEO: #News Un forte #terremoto di magnitudo Mwp 5.8 ricther fortuitamente in mare al largo di Creta, zona: #Greece [Sea #Grec… - Mauri_SMM_SEO : #News Un forte #terremoto di magnitudo Mwp 5.8 ricther fortuitamente in mare al largo di Creta, zona: #Greece [Sea… - statodelsud : Terremoto in Grecia, scosse avvertite in tutto il Mediterraneo - Pino__Merola : Terremoto in Grecia, scosse avvertite in tutto il Mediterraneo -