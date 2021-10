Terna, Donnarumma: fondamentale investire nelle reti e aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Terna porta sulle proprie spalle una parte importante della transizione energetica. È fondamentale investire nelle reti e aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili dall’attuale 35-36% al 55-60% nei prossimi anni, per arrivare alla completa decarbonizzazione nel 2050. In questo modo, sarà possibile anche contenere i costi delle bollette su cui sta pesando l’oscillazione del prezzo del gas”. Così Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna intervenendo all’evento “Transizione Green e Investimenti: verso una Nuova energia” organizzato da Rcs Academy. “Il nostro Piano Industriale – ha aggiunto ... Leggi su quifinanza (Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – “porta sulle proprie spalle una parte importante della transizione energetica. Èladidadall’attuale 35-36% al 55-60% nei prossimi anni, per arrivare alla completa decarbonizzazione nel 2050. In questo modo, sarà possibile anche contenere i costi delle bollette su cui sta pesando l’oscillazione del prezzo del gas”. Così Stefano, Amministratore Delegato e Direttore Generale diintervenendo all’evento “Transizione Green e Investimenti: verso una Nuova” organizzato da Rcs Academy. “Il nostro Piano Industriale – ha aggiunto ...

