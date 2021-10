Tennis: Torneo Anversa. Musetti batte Mager e si 'regala' Sinner (Di martedì 19 ottobre 2021) Il toscano supera il ligure con due tie - break, ora sfida al m.1 del seeding ROMA - Va a Lorenzo Musetti il derby tutto italiano con Gianluca Mager nel primo turno dell'"European Open", Torneo Atp ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) Il toscano supera il ligure con due tie - break, ora sfida al m.1 del seeding ROMA - Va a Lorenzoil derby tutto italiano con Gianlucanel primo turno dell'"European Open",Atp ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Torneo Atp 250 Anversa, Musetti elimina Mager in due set: nel 2° turno sfiderà Sinner Il torneo in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Tennis: Torneo Anversa. Musetti batte Mager e si 'regala' Sinner Il toscano supera il ligure con due tie - break, ora sfida al m.1 del seeding ROMA - Va a Lorenzo Musetti il derby tutto italiano con Gianluca Mager nel primo turno dell'"European Open", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 508.600 euro che si disputa sul veloce indoor della "Lotto Arena" di Anversa, in Belgio. Il 19enne tennista toscano, n.69 Atp, si è imposto sul ligure, 67esimo ...

ATP Anversa 2021, dove vedere il torneo 250 in tv e streaming Sky Sport Le magliette del tennis in carrozzina donate in beneficienza Le magliette “ufficiali” del Torneo Internazionale di tennis in carrozzina “Città di Cremona”, che non sono state distribuite ai volontari e ai tennisti che hanno partecipato all’evento, svoltosi pres ...

Festa di sport al Tennis Club Curcuraci per i Campionati Nazionali UNVS Si sono svolte sabato e domenica scorsi a Messina, nella splendida cornice del nuovo Tennis Club Curcuraci, le fasi finali dei Campionati Nazionali di Tennis UNVS 2021. Ha riscosso ampi consensi il pr ...

