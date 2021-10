Tempesta d' amore | anticipazioni 19 ottobre | la nostalgia di Leentje

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 19 ottobre 2021) Lae la tristezza disaranno al centro della puntata did'di oggi, martedì 19, come segnala la trama. La donna ha avuto di recente molte incomprensioni con André relative all'imminente concorso di cucina «La frusta d'oro». Konopka, infatti, in veste di coach della compagna, ha iniziato a contestare le sue ricette e il suo modo di cucinare fino a provocare una pesante discussione tra loro. André, arrabbiato con, ha poi deciso di partire per l'Italia insieme a Michael, che doveva partecipare ad un convegno di medicina. La donna è rimasta molto male e si è confidata e sfogata con Werner che, per supportarla e sostenerla, ha deciso di farle da coach per prepararsi alla competizione., però, spiegherà ...